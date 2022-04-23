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Российских нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах

Российских нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому нефтяники должны продавать больше топлива на биржевых торгах.
Энергетика
23 апреля 2022 г. 11:37
Российских нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому нефтяники должны продавать больше топлива на биржевых торгах.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

"Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса", — сказано в сообщении.

Отмечается, что изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля — с 7,5% до 8,5%.

Также продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками на бирже, позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Данный подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.

"Новое постановление правительства позволит повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", — добавляется в сообщении.

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