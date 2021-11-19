Российские инвесторы приглашены к участию в энергопроектах Азербайджана

Находящейся с визитом в Баку российской деловой миссии было рассказано об энергетическом потенциале освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и планах по восстановлению энергетической инфраструктуры. Российские компании были приглашены к участию

Находящейся с визитом в Баку российской деловой миссии было рассказано об энергетическом потенциале освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и планах по восстановлению энергетической инфраструктуры. Российские компании были приглашены к участию в энергетических проектах в нашей стране в качестве инвесторов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, сегодня состоялась встреча заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова с делегацией российской деловой миссии во главе с директором Департамента международного сотрудничества и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Романом Чекушовым.

На встрече было поведано о плодотворном двустороннем сотрудничестве в различных сферах, выражено удовлетворение участием российских компаний в проектах по развитию энергетической сферы в нашей стране.

Была также представлена информация о реализуемых в Азербайджане энергетических проектах.