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Российские инвесторы приглашены к участию в энергопроектах Азербайджана

Российские инвесторы приглашены к участию в энергопроектах Азербайджана Находящейся с визитом в Баку российской деловой миссии было рассказано об энергетическом потенциале освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и планах по восстановлению энергетической инфраструктуры. Российские компании были приглашены к участию
Энергетика
19 ноября 2021 г. 17:57
Российские инвесторы приглашены к участию в энергопроектах Азербайджана

Находящейся с визитом в Баку российской деловой миссии было рассказано об энергетическом потенциале освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и планах по восстановлению энергетической инфраструктуры. Российские компании были приглашены к участию в энергетических проектах в нашей стране в качестве инвесторов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, сегодня состоялась встреча заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова с делегацией российской деловой миссии во главе с директором Департамента международного сотрудничества и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Романом Чекушовым.

На встрече было поведано о плодотворном двустороннем сотрудничестве в различных сферах, выражено удовлетворение участием российских компаний в проектах по развитию энергетической сферы в нашей стране.

Была также представлена информация о реализуемых в Азербайджане энергетических проектах.

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Версия на английском языке ФотоRussian investors invited to participate in Azerbaijan's energy projects
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya investorları Azərbaycanda enerji layihələrində iştiraka dəvət edilib

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