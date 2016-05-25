"​Роснефть" изучит перспективы южной части Каспийского региона и Средней Азии

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Компания "Роснефть" намерена потратить 5 млн. рублей на анализ перспектив нефтегазоносности таких стран, как Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан и Иран. Как передает Report со ссылкой на "Известия", по мнению экспертов, потенциальный заход госкомпании в эти регионы, особенно в Иран, является частью плана по выстраиванию глобальной структуры крупных международных энергохабов "Роснефти".

Госкомпания ранее проявляла интерес ко многим из перечисленных регионов, более того, в некоторых из них она уже ведет свою деятельность. Так, в Казахстане "Роснефть" участвует в проекте по освоению структуры Курмангазы, которая расположена в казахстанской части шельфа Каспийского моря между месторождениями Кашаган и Широтное. Госкомпании там принадлежит 25%.

Кроме того, президент компании Игорь Сечин не раз посещал Азербайджан, где проводил встречи с руководителем SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и обсуждал совместные проекты в сфере добычи и переработки нефти на территории России и Азербайджана.

По словам старшего аналитика ЗАО "Сбербанк КИБ" Валерия Нестерова, указанные регионы интересны "Роснефти" с точки зрения перспектив увеличения поставок углеводородного сырья в Китай. Так, в конце прошлого года "Роснефть" договорилась с партнерами из Ирана начать двусторонние переговоры по дальнейшей работе в этой стране. Как отмечал пресс-секретарь российской госкомпании Михаил Леонтьев, Иран - новый серьезный открывающийся рынок.

"Компания хочет стать крупным мировым игроком с хорошей диверсификацией активов в условиях санкционных ограничений со стороны Запада. Обратите внимание на список стран, это Азия и Ближний Восток, где компания хочет закрепить свои позиции. Причем после того, как уже реализованы шаги по стратегическому партнерству с Индией и Индонезией", - отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, отмечая, что "Иран сейчас - лакомый кусок для многих нефтегазовых компаний".