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Reuters: Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз

Reuters: Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз Индия в период с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок угля из России примерно в шесть раз, а нефти - в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Энергетика
18 июня 2022 г. 17:36
Reuters: Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз

Индия в период с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок угля из России примерно в шесть раз, а нефти - в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Reuters со ссылкой на неопубликованные данные правительства Индии.

Согласно этой информации, Индия за указанный промежуток времени закупила у России уголь на сумму около 331,17 млн долларов. Сумма закупок нефти составила 2,22 млрд долларов.

Источники сообщили агентству, что Индии предложена скидка в размере 30%. Согласно их сведениям, российские поставщики принимают платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

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