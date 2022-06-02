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Reuters: Байден обсудит в Саудовской Аравии вопрос увеличения добычи нефти

Reuters: Байден обсудит в Саудовской Аравии вопрос увеличения добычи нефти Президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце текущего месяца для принятия участия в саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива.
Энергетика
2 июня 2022 г. 09:21
Reuters: Байден обсудит в Саудовской Аравии вопрос увеличения добычи нефти

Президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце текущего месяца для принятия участия в саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в рамках визита Байден встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, и обсудит вопрос наращивания добычи нефти.

Собеседники агентства рассказали, что американский президент может посетить Ближний Восток после саммита G7 в Германии (26-28 июня) и встречи НАТО в Испании (28-30 июня). Далее Джо Байден планирует поехать в Израиль, где встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом.

Визит на Ближний Восток будет направлен на укрепление отношений США и Саудовской Аравией в то время, как Вашингтон пытается найти способы борьбы с высокими ценами на бензин.

Саммит Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива — региональная закрытая международная организация, в которую входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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Версия на английском языке Biden might meet Saudi crown prince within Gulf visit
Версия на азербайджанском языке “Reuters”: “Bayden Səudiyyə Ərəbistanında neft hasilatının artırılmasını müzakirə edəcək”

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