Решение ЕС о снижении потолка цены на российскую нефть до $47,6 вступило в силу
Энергетика
- 03 сентября, 2025
- 13:51
Решение Европейского Союза в рамках 18-го пакета санкций против России о снижении потолка цены на российскую нефть (price cap) с $60 до $47,6 вступило в силу с 3 сентября.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
При этом установлен переходный срок - до 18 октября 2025 года для исполнения любого контракта, заключенного до 20 июля 2025 года, который соответствовал цене за баррель в $60 на дату заключения этого контракта.
Напомним, страны-члены ЕС 18 июля одобрили новый пакет санкций против России, включая ограничение нижнего предела на российскую нефть.
