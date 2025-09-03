    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Энергетика
    • 03 сентября, 2025
    • 13:51
    Решение ЕС о снижении потолка цены на российскую нефть до $47,6 вступило в силу

    Решение Европейского Союза в рамках 18-го пакета санкций против России о снижении потолка цены на российскую нефть (price cap) с $60 до $47,6 вступило в силу с 3 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

    При этом установлен переходный срок - до 18 октября 2025 года для исполнения любого контракта, заключенного до 20 июля 2025 года, который соответствовал цене за баррель в $60 на дату заключения этого контракта.

    Напомним, страны-члены ЕС 18 июля одобрили новый пакет санкций против России, включая ограничение нижнего предела на российскую нефть.

    Евросоюз санкции Россия российско-украинская война нефть цена price cap
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minib

