Решение ЕС о снижении потолка цены на российскую нефть до $47,6 вступило в силу

Решение Европейского Союза в рамках 18-го пакета санкций против России о снижении потолка цены на российскую нефть (price cap) с $60 до $47,6 вступило в силу с 3 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

При этом установлен переходный срок - до 18 октября 2025 года для исполнения любого контракта, заключенного до 20 июля 2025 года, который соответствовал цене за баррель в $60 на дату заключения этого контракта.

Напомним, страны-члены ЕС 18 июля одобрили новый пакет санкций против России, включая ограничение нижнего предела на российскую нефть.