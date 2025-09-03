Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minib
Energetika
- 03 sentyabr, 2025
- 14:17
Rusiyaya qarşı 18-ci sanksiyalar paketi çərçivəsində Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiya neftinin qiymət tavanının (price cap) 60 ABŞ dollarından 47,6 ABŞ dollarına endirilməsi ilə bağlı qərarı bu gündən qüvvəyə minib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" məlumat yayıb.
Bununla yanaşı, keçid müddəti müəyyən edilib – bu, 20 iyul 2025-ci il tarixinə qədər bağlanılmış və həmin tarixdə bir barel üçün qiyməti 60 ABŞ dolları olan istənilən müqavilənin icrası üçün 18 oktyabr 2025-ci il tarixinə qədərki müddətdir.
Xatırladaq ki, Aİ ölkələri iyulun 18-də Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini, o cümlədən Rusiya neftinə aşağı hədd məhdudiyyətini təsdiqləyib.
Son xəbərlər
14:24
Foto
Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilibHadisə
14:17
Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minibEnergetika
14:09
Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıbDigər
14:08
Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıbHadisə
14:06
COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklərCOP29
14:05
Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!Elm və təhsil
14:01
Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıbHadisə
13:53
Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıbMaliyyə
13:52