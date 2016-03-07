​Report: Нефть может подорожать до 42-45 долларов/баррель

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Нефть на мировом рынке дорожает по мере сокращения количества активных нефтяных скважин в США.

Как сообщает Report, согласно публикуемым каждую пятницу данным компании Baker Hughes, количество активных нефтяных скважин сократилось еще на 8 единиц или 2%, составив 392 единицы. В течение года их количество снизилось на 1 194 единиц или 71% - до 489 единиц. Отметим, что количество активных нефтяных скважин с 2010 года достигло минимума, сократившись до уровня 2009 года.

После опубликования отчета инвесторы ожидали постепенного сокращения нефтяного предложения, в результате в пятницу цена на нефть марки Brent выросла на 3,6% и составила 38,72 долларов/баррель. Согласно отчету Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC), хедж-фонды перестали ожидать падения цен ниже 20 долларов/баррель и начали стремительно закрывать свои короткие позиции.

Однако, несмотря на положительное влияние отчетов на нефтяной рынок, растущие нефтяные резервы США достигли максимальной за 80 лет отметки. Инвесторы же с интересом ожидают результатов саммита стран ОПЕК и не входящих в картель стран-производителей, который планируется 20 марта в России.

Аналитическая группа Report считает, что вслед за резким падением цен в течение последних 18 месяцев на 90 долларов/баррель происходит техническая корректировка цен на нефть, которые могут подорожать до 42-45 долларов/баррель: "После чего цены вновь начнут падать. В ближайшие три года цены на нефть будут колебаться в пределах 20-50 долларов/баррель. Резкий рост цен на нефть и удержание их на высокой отметке может стать стимулом к активизации производителей сланцевой нефти в США, что в настоящее время нереально".