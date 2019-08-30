Реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающего завода завершится к 2025 году

Работы по реконструкции и модернизации на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется завершить к концу 2024 - 2025 году.

Как сообщает Report, об этом в ходе организованного на заводе пресс-тура сказал руководитель проекта Нихал Аллахвердиев.

По его словам, в настоящее время на заводе эксплуатируется 6 установок: "В 2021 году на заводе в эксплуатации будет находится 17 новых установок. В 2025 году число эксплуатируемых установок достигнет 24".

Н.Аллахвердиев напомнил, что открытие новой битумной установки и пункта заправки сжиженного газа, построенных в рамках первого этапа проекта, состоялось в конце 2018 года. Последующие этапы проекта поделены на две части - новые установки (Пакет A) и установки, которые будут реконструированы (Пакет B).

Отметим, что НПЗ имени Гейдара Алиева в основном, занимается переработкой азербайджанской нефти и производит до 40 видов нефтепродуктов. В настоящее время на заводе реализуется проект реконструкции и модернизации. В рамках этих работ годовая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн, а производимые дизель и бензин будут соответствовать стандартам "Евро-5".