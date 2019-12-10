Региональный президент BP: Компании должны объединиться в вопросе глобальных климатических изменений

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Глобальные климатические изменения являются вызовом, который компании должны преодолевать вместе.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс на конференции Energy Forward, организованной Baker Hughes в Баку.

Он указал на необходимость работы по снижению воздействия процесса добычи углеводородов на окружающую среду.

"Согласно прогнозам, к 2040 году мировой спрос на энергоресурсы возрастет на 30%. Его необходимо удовлетворять. Однако глобальные климатические изменения являются вызовом, который компании должны преодолевать вместе", - сказал он.