Региональный президент BP: Компании должны объединиться в вопросе глобальных климатических изменений

Глобальные климатические изменения являются вызовом, который компании должны преодолевать вместе.
Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс на конференции Energy Forward, организованной Baker Hughes в Баку.
Он указал на необходимость работы по снижению воздействия процесса добычи углеводородов на окружающую среду.
"Согласно прогнозам, к 2040 году мировой спрос на энергоресурсы возрастет на 30%. Его необходимо удовлетворять. Однако глобальные климатические изменения являются вызовом, который компании должны преодолевать вместе", - сказал он.
Günel AbbasovaАвтор новости