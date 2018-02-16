Региональный президент ВР: В мелководной части Абшерона предположительно имеются запасы нефти

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова предположительно имеются запасы нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, в четвертом квартале 2017 года завершена интерпретация и обработка трехмерных данных, полученных в 2016 году с мелководной части Абшеронского полуострова, подпадающего под действие соглашения о долевом распределении добычи.

Если будут обнаружены запасы, из-за мелководья начало производства возможно уже в ближайшее время, добавил региональный президент.

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это соглашение является частью плана правительства Азербайджана по полному исследованию всех морских территорий в национальном секторе Каспия. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.