Радев: Болгария за счет Азербайджана частично решила проблему импорта газа

Болгария за счет Азербайджана частично решила вопрос поставок газа.
Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью болгарским СМИ.
“Болгария нашла частичное решение проблемы импорта газа за счет (увеличения) поставок из Азербайджана. Но российский газ продолжает поступать к нам через своповые сделки или посредников”, - сказал Радев.
Вместе с тем, по его словам, Болгария не импортирует сжиженный природный газ.
Как сообщалось, в 2024 году поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию в 2024 году составили 2 млрд кубометров (1,25 млрд кубометров в 2023 году). Потребности газа в Болгарии превышают 3 млрд кубометров в год.