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Радев: Болгария за счет Азербайджана частично решила проблему импорта газа

Радев: Болгария за счет Азербайджана частично решила проблему импорта газа Болгария частично решила вопрос поставок газа за счет Азербайджана.
Энергетика
5 февраля 2025 г. 13:21
Радев: Болгария за счет Азербайджана частично решила проблему импорта газа

Болгария за счет Азербайджана частично решила вопрос поставок газа.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью болгарским СМИ.

“Болгария нашла частичное решение проблемы импорта газа за счет (увеличения) поставок из Азербайджана. Но российский газ продолжает поступать к нам через своповые сделки или посредников”, - сказал Радев.

Вместе с тем, по его словам, Болгария не импортирует сжиженный природный газ.

Как сообщалось, в 2024 году поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию в 2024 году составили 2 млрд кубометров (1,25 млрд кубометров в 2023 году). Потребности газа в Болгарии превышают 3 млрд кубометров в год.

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