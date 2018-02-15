Пярвиз Шахбазов: Все компоненты проекта Южного газового коридора успешно реализуются

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора рассмотрены итоги деятельности за прошлый год, обсуждены предстоящие работы и подписан ряд документов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на организованной после встречи пресс-конференции.

По его словам, на заседании обсуждалась текущая ситуация в связи с реализацией четырех компонентов проекта Южного газового коридора: "Все компоненты этого проекта успешно реализуются. Уровень реализации удовлетворительный. Президент дал свои рекомендации. Первые поставки азербайджанского газа в Турцию запланированы в середине года. К 2020 году газ с "Шахдениз" достигнет юга Италии".