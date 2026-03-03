Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Пярвиз Шахбазов: Спрос на азербайджанский газ остается высоким

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 12:35
    Пярвиз Шахбазов: Спрос на азербайджанский газ остается высоким

    Мир стремительно вступает в "эпоху электричества", обусловленную искусственным интеллектом, дата-центрами и цифровизацией, и природный газ играет стратегическую роль в надежном удовлетворении растущего спроса на энергию.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на проходящих в Баку 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

    Он подчеркнул, что газ на протяжении десятилетий останется одним из основных столпов энергетической безопасности, и отметил важность своевременных инвестиций:

    "В качестве положительных моментов можно отметить увеличение поставок природного газа из Азербайджана в Европу на 56% по сравнению с 2021 годом, наращивание пропускной способности Трансадриатического газопровода на 1,2 млрд кубометров в год (до 11,2 млрд кубометров - ред.), а также расширение географии поставок от Юго-Восточной Европы до Ближнего Востока и Центральной Европы".

    Министр сообщил, что из 25,2 млрд кубометров газа, экспортированных Азербайджаном в 2025 году, на долю Европы пришлось около 51% всех поставок, а совокупная доля Турции, Грузии и Сирии - 49%:

    "Азербайджан является надежным поставщиком для Европы, и спрос на наш газ остается высоким. Однако институциональной и финансовой поддержки со стороны спроса для увеличения объема поставок по-прежнему недостаточно".

    Пярвиз Шахбазов экспорт газа энергобезопасность Европа Турция Сирия TAP Консультивный совет по ЮГК
    Лента новостей