Пярвиз Шахбазов: С АЧГ добыто около 545 млн тонн нефти

За весь период эксплуатации с нефтяных месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” добыто около 545 млн тонн нефти.

За весь период эксплуатации с нефтяных месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” добыто около 545 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на конференции “Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня и завтра”.

“Государственной нефтяной компании (SOCAR) передано более 49 млн кубометров попутного газа. От продажи газа получено около 155 млрд долларов США", - подчеркнул министр.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).