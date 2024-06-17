Brent торгуется около $82,4 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на сегодняшнее утро составляет $82,35 за баррель, что на $0,27 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,13 (0,2%), до $82,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,27 (0,34%), до $78,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,17 (0,2%), до $78,45 за баррель.

Обновленные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства поддержали нефтяной рынок, поскольку они говорят о возможности дефицита поставок нефти по крайней мере до начала зимы, отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт, слова которой приводит Market Watch.

"У нефтяного рынка есть потенциал к росту, - говорит аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси. - Третий квартал традиционно является сезоном пикового спроса по всему миру, и это будет способствовать росту объемов переработки нефти".