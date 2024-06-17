Билл Гейтс вложит миллиарды в строительство АЭС нового типа в США

Основатель Microsoft Билл Гейтс собрался инвестировать миллиарды в проект атомной электростанции в штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower.

Основатель Microsoft Билл Гейтс собрался инвестировать миллиарды в проект атомной электростанции в штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом предприниматель рассказал в интервью CBS.

"Я вложил более миллиарда долларов, и вложу еще миллиарды", — цитирует Гейтса Bloomberg.

CBS отмечает, что проект предполагает строительство АЭС, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное. Это, как считается, должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу собираются к 2030 году. Телеканал указывает, что за десятилетия это первый коммерческий атомный проект в США, который не будет сопряжен с выбросом парниковых газов и, как следствие, изменением климата.

Гейтс сказал, что сейчас больше всего ядерных реакторов строит Китай, однако США могут стать конкурентоспособными благодаря использованию инновационных технологий.

"Я рад поддержке, которую мы получаем от федерального правительства в ядерной сфере, чтобы воспользоваться нашим опытом и решить проблему, заключающуюся в том, что наши нынешние реакторы слишком дорогие. Итак, давайте внесем изменения, вы знаете, будем готовы превзойти в инновациях наших иностранных конкурентов, чтобы сохранить свое лидерство", — сказал миллиардер.

Гейтс также рассказал, что запуск проекта намечался на 2028 год, но его пришлось сдвинуть, так как по первоначальному плану урановое топливо должны были закупать в России, но из-за войны в Украине поставщика пришлось поменять. Теперь в этом качестве рассматривают Великобританию и ЮАР, также возможны поставки из Канады и самых США.