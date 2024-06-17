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Дания хочет ограничить проход танкеров с российской нефтью

Дания хочет ограничить проход танкеров с российской нефтью Дания рассматривает способы ограничения так называемого теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.
Энергетика
17 июня 2024 г. 13:39
Дания хочет ограничить проход танкеров с российской нефтью

Дания рассматривает способы ограничения так называемого теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу датского МИДа Ларса Лёкке Расмуссена.

Конкретно какие меры рассматриваются, он не уточнил.

По словам Л.Расмуссена, Дания обеспокоена тем, что старые танкеры, перевозящие нефть через ее проливы, представляют потенциальную опасность для окружающей среды. В попытках найти решение проблемы, Дания собрала группу стран-союзников из Евросоюза (ЕС), вместе с которыми она оценивает возможные меры.

«Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения. Важно, чтобы любые новые меры могли быть реализованы на практике и чтобы они были юридически обоснованными с точки зрения международного права»,— пояснил Л.Расмуссен.

Агентство пишет, что Россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти или 1,5% мировых поставок через датские проливы и Балтийское море.

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Версия на английском языке Denmark seeks to curb Russian oil tankers in Baltic Sea

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