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Казахстанские танкеры до сих пор перевезли из порта Актау в Махачкалу около 410 тыс. тонн нефти

Казахстанские танкеры до сих пор перевезли из порта Актау в Махачкалу около 410 тыс. тонн нефти Казахстанские танкеры Taraz и Liwa с момента ввода в эксплуатацию осенью прошлого года перевезли из порта Актау в Махачкалу 406 977 тонн нефти.
Энергетика
17 июня 2024 г. 14:13
Казахстанские танкеры до сих пор перевезли из порта Актау в Махачкалу около 410 тыс. тонн нефти

Казахстанские танкеры Taraz и Liwa с момента ввода в эксплуатацию осенью прошлого года перевезли из порта Актау в Махачкалу 406 977 тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании «Казмунайгаз» (КМГ).

«Новые танкеры Taraz и Liwa с момента ввода в эксплуатацию совершили 63 круговых рейсов и перевезли из порта Актау в Махачкалу 406 977 тонн нефти», - говорится в информации

По данным КМГН, в настоящее время танкерные суда Taraz и Liwa эксплуатируются на Каспии по маршруту Актау-Махачкала-Актау.

Напомним, что в ноябре 2023 года состоялась торжественная церемония приписки танкеров Taraz и Liwa в порту Актау, которые были приобретены в рамках сотрудничества КазМунайГаза и AD Ports Group.

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