Казахстанские танкеры до сих пор перевезли из порта Актау в Махачкалу около 410 тыс. тонн нефти

Казахстанские танкеры до сих пор перевезли из порта Актау в Махачкалу около 410 тыс. тонн нефти

Казахстанские танкеры Taraz и Liwa с момента ввода в эксплуатацию осенью прошлого года перевезли из порта Актау в Махачкалу 406 977 тонн нефти.

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