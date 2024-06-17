Казахстанские танкеры до сих пор перевезли из порта Актау в Махачкалу около 410 тыс. тонн нефти

Казахстанские танкеры Taraz и Liwa с момента ввода в эксплуатацию осенью прошлого года перевезли из порта Актау в Махачкалу 406 977 тонн нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании «Казмунайгаз» (КМГ).
«Новые танкеры Taraz и Liwa с момента ввода в эксплуатацию совершили 63 круговых рейсов и перевезли из порта Актау в Махачкалу 406 977 тонн нефти», - говорится в информации
По данным КМГН, в настоящее время танкерные суда Taraz и Liwa эксплуатируются на Каспии по маршруту Актау-Махачкала-Актау.
Напомним, что в ноябре 2023 года состоялась торжественная церемония приписки танкеров Taraz и Liwa в порту Актау, которые были приобретены в рамках сотрудничества КазМунайГаза и AD Ports Group.