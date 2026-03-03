Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Пярвиз Шахбазов: Развитие ВИЭ способствует безопасности региона и ЕС

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:01
    Пярвиз Шахбазов: Развитие ВИЭ способствует безопасности региона и ЕС

    Азербайджан, развивая проекты "зеленой энергии", обеспечивает энергетическую безопасность как своих ближайших соседей, так и европейских партнеров.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    По его словам, "зеленая энергия" опирается на три основных столпа: "Это энергетические возможности, экономические параметры и, конечно же, экологическая устойчивость. Развивая проекты "зеленой энергии" и планируя экспорт "зеленой энергии" в различных направлениях Европейского континента, мы в первую очередь обеспечиваем энергетическую безопасность как Азербайджана, также наших ближайших соседей и европейских партнеров".

    Министр добавил, что Азербайджан до сих пор, реализуя все программы, внес очень серьезный вклад в экологическую безопасность как свою собственную, так и своих партнеров.

