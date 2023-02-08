Парвиз Шахбазов: Обсужден экспорт электроэнергии через Нахчыван

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с официальными лицами Нахчывана экспорт электроэнергии через Нахчыванскую Автономную Республику.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с официальными лицами Нахчывана экспорт электроэнергии через Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Report, об этом министр написал в Twitter.

"У нас были плодотворные обсуждения с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуадом Наджафли, премьер-министром Сабухи Мамедовым и начальником Государственной энергетической службы Намигом Пашаевым относительно перспектив реализации проектов зеленой энергии промышленного масштаба и ее экспорта через Нахчыван", - написал министр.