Пярвиз Шахбазов: Мощность выработки электроэнергии превысила 9 тыс. МВт

С вводом в эксплуатацию новых электростанций общая мощность производства электроэнергии Азербайджана в настоящее время достигла 9 732,5 МВт, что означает рост в 1 317 МВт или на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете по случаю Дня энергетика.

По его мнению, важную роль в этом сыграл ввод в эксплуатацию электростанции "8 Ноября" мощностью 1 880 МВт, крупнейшего энергетического предприятия страны и всего Южного Кавказа. Министр также подчеркнул значение международного партнерства в электроэнергетике на примере сотрудничества с китайскими и итальянскими компаниями.

Шахбазов отметил, что в стране в настоящее время функционируют 24 тепловые электростанции общей мощностью 7 903 МВт, 65 гидроэлектростанций мощностью 1 443,5 МВт, 9 солнечных электростанций мощностью 278,2 МВт, 5 ветровых электростанций мощностью 63,5 МВт, электростанция, работающая на твердых бытовых отходах мощностью 37 МВт и 3 гибридные электростанции общей мощностью 7,3 МВт: "Мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии, включая гидроэлектростанции, составляет 1 829,6 МВт, что составляет примерно 18,8 % общей производственной мощности. За этот период помимо генерации, мощность электрической сети также увеличилась, достигнув 29 714 МВт".

Шахбазов подчеркнул, что растущие производственные мощности в последние годы способствуют стабильности в энергетическом балансе Азербайджана: "В прошлом году в стране было произведено 28,4 млрд кВт/ч электроэнергии, из которых 24,1 млрд было направлено на удовлетворение внутренних потребностей, а 1,4 млрд – на экспорт. Импорт составил 70,7 млн кВт/ч. За первые 9 месяцев этого года было произведено 21,8 млрд кВт/ч энергии, экспорт составил 989,6 млн, а импорт – 145 млн кВт/ч".

По мнению министра, основная тенденция, наблюдаемая в производстве электроэнергии, состоит в том, что именно возобновляемые источники энергии формируют динамику роста: "В частности, СЭС "Гарадаг" мощностью 230 МВт за почти 2 года своей работы позволила увеличить производство электроэнергии из солнечной энергии в 10 раз. Производство 1 млрд кВт/ч электроэнергии на станции за этот период не только подтверждает, что она работает на полную мощность, но и еще раз показывает, что Азербайджан поставил перед собой реалистичные и оправдывающие себя цели в отношении "зеленой энергии" и последовательно их реализует".