Пярвиз Шахбазов: "Контракт века" превратил богатства Каспия в экономическую мощь Азербайджана
- 20 сентября, 2026
- 11:01
Со дня подписания "Контракта века" прошло 32 года, этот исторический договор, автором которого является великий лидер Гейдар Алиев, превратил нефтяные богатства Каспия в экономическую мощь Азербайджана, международное доверие и стратегическое энергетическое партнерство.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"Сегодня на этом прочном фундаменте мы пишем очередную страницу энергетической истории нашей страны с новыми энергетическими проектами и "зелеными" энергетическими коридорами", - подчеркнул он.
Другая публикация П. Шахбазова посвящена Дню нефтяника: "По случаю 20 Сентября - Дня нефтяника от всей души поздравляю всех наших нефтяников. Учреждение великим лидером Гейдаром Алиевым дня подписания "Контракта века" в качестве профессионального праздника нефтяников является выражением высокой оценки их вклада в экономическое развитие и энергетическую безопасность Азербайджана.
Желаю крепкого здоровья и успехов в деятельности всем нашим нефтяникам, хранящим богатые традиции нашей нефтяной промышленности и вносящим вклад в реализацию новых энергетических целей нашей страны!".
#Əsrinmüqaviləsi|nin imzalanmasından 32 il ötür. #UluÖndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu bu tarixi saziş Xəzərin #neft sərvətlərini Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinə, beynəlxalq etimada və strateji #enerjitərəfdaşlığı|na çevirdi. Bu gün həmin möhkəm təməl üzərində yeni… pic.twitter.com/YEX6tPjzS6— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) September 20, 2026