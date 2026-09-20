Пярвиз Шахбазов: "Контракт века" превратил богатства Каспия в экономическую мощь Азербайджана

Со дня подписания "Контракта века" прошло 32 года, этот исторический договор, автором которого является великий лидер Гейдар Алиев, превратил нефтяные богатства Каспия в экономическую мощь Азербайджана, международное доверие и стратегическое энергетическое партнерство.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Сегодня на этом прочном фундаменте мы пишем очередную страницу энергетической истории нашей страны с новыми энергетическими проектами и "зелеными" энергетическими коридорами", - подчеркнул он.

Другая публикация П. Шахбазова посвящена Дню нефтяника: "По случаю 20 Сентября - Дня нефтяника от всей души поздравляю всех наших нефтяников. Учреждение великим лидером Гейдаром Алиевым дня подписания "Контракта века" в качестве профессионального праздника нефтяников является выражением высокой оценки их вклада в экономическое развитие и энергетическую безопасность Азербайджана.

Желаю крепкого здоровья и успехов в деятельности всем нашим нефтяникам, хранящим богатые традиции нашей нефтяной промышленности и вносящим вклад в реализацию новых энергетических целей нашей страны!".