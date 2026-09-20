Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пярвиз Шахбазов: "Контракт века" превратил богатства Каспия в экономическую мощь Азербайджана

    Энергетика
    • 20 сентября, 2026
    • 11:01
    Пярвиз Шахбазов: Контракт века превратил богатства Каспия в экономическую мощь Азербайджана

    Со дня подписания "Контракта века" прошло 32 года, этот исторический договор, автором которого является великий лидер Гейдар Алиев, превратил нефтяные богатства Каспия в экономическую мощь Азербайджана, международное доверие и стратегическое энергетическое партнерство.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

    "Сегодня на этом прочном фундаменте мы пишем очередную страницу энергетической истории нашей страны с новыми энергетическими проектами и "зелеными" энергетическими коридорами", - подчеркнул он.

    Другая публикация П. Шахбазова посвящена Дню нефтяника: "По случаю 20 Сентября - Дня нефтяника от всей души поздравляю всех наших нефтяников. Учреждение великим лидером Гейдаром Алиевым дня подписания "Контракта века" в качестве профессионального праздника нефтяников является выражением высокой оценки их вклада в экономическое развитие и энергетическую безопасность Азербайджана.

    Желаю крепкого здоровья и успехов в деятельности всем нашим нефтяникам, хранящим богатые традиции нашей нефтяной промышленности и вносящим вклад в реализацию новых энергетических целей нашей страны!".

    Пярвиз Шахбазов День нефтяника Контракт Века
    Pərviz Şahbazov: "Əsrin müqaviləsi" Xəzərin neft sərvətlərini Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinə çevirib
    Shahbazov highlights new energy projects built on Contract of the Century

    Последние новости

    14:58

    В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчины

    Происшествия
    14:49

    Беллингем согласовал новый контракт с "Реалом"

    Футбол
    14:34

    Сербия высвободит часть запасов дизеля для предотвращения роста цен

    Другие страны
    14:32

    В Минобороны Турции поздравили Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    14:24

    Посольство Турции: Чтим память наших братьев, отдавших жизни за суверенитет Азербайджана

    Внешняя политика
    14:17

    Масим Мамедов находится с визитом в Китае

    Внешняя политика
    14:09

    Макрон и Карни обсудят укрепление экономических и оборонных связей

    Другие страны
    13:49

    Во Франции стоимость дизеля достигла рекордно высокой отметки

    Другие страны
    13:35

    Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН

    В регионе
    Лента новостей