Пярвиз Шахбазов: Излишки производимой в Карабахе и Восточном Зангезуре электроэнергии направляются в другие регионы

ГЭС Карабаха и Восточного Зангезура, обладающие высоким гидроэнергетическим потенциалом, являются основным источником "чистой энергии" в регионе. Потребность этих двух регионов в электроэнергии обеспечивается на 100% за счет "зеленой энергии", а ее излишк

ГЭС Карабаха и Восточного Зангезура, обладающие высоким гидроэнергетическим потенциалом, являются основным источником "чистой энергии" в регионе. Потребность этих двух регионов в электроэнергии обеспечивается на 100% за счет "зеленой энергии", а ее излишки направляются в остальные регионы страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

"Сегодня исключительную роль в развитии Азербайджана как страны "зеленого роста" и создании пространств "зеленой энергии" до 2026 года играет модель "зеленой энергетической зоны". Стратегическое решение президента Азербайджана о развитии Карабаха и Восточного Зангезура на основе концепции "Зеленой энергетической зоны" с нулевыми выбросами может стать примером и для других стран мира.

На сегодняшний день в регионе введены в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт. Это означает производство более 600 млн кВт/ч "зеленой энергии" в год, экономию более 160 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу более чем на 330 тыс. тонн", - отметил министр.

По его словам, план мероприятий по реализации "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов на 2024-2027 годы" предусматривает строительство еще 28 гидроэлектростанций на этих территориях, строительство 6 малых ГЭС общей мощностью 37,5 МВт уже начато.