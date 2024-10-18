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Пярвиз Шахбазов: Излишки производимой в Карабахе и Восточном Зангезуре электроэнергии направляются в другие регионы

Пярвиз Шахбазов: Излишки производимой в Карабахе и Восточном Зангезуре электроэнергии направляются в другие регионы ГЭС Карабаха и Восточного Зангезура, обладающие высоким гидроэнергетическим потенциалом, являются основным источником "чистой энергии" в регионе. Потребность этих двух регионов в электроэнергии обеспечивается на 100% за счет "зеленой энергии", а ее излишк
Энергетика
18 октября 2024 г. 11:42
Пярвиз Шахбазов: Излишки производимой в Карабахе и Восточном Зангезуре электроэнергии направляются в другие регионы

ГЭС Карабаха и Восточного Зангезура, обладающие высоким гидроэнергетическим потенциалом, являются основным источником "чистой энергии" в регионе. Потребность этих двух регионов в электроэнергии обеспечивается на 100% за счет "зеленой энергии", а ее излишки направляются в остальные регионы страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

"Сегодня исключительную роль в развитии Азербайджана как страны "зеленого роста" и создании пространств "зеленой энергии" до 2026 года играет модель "зеленой энергетической зоны". Стратегическое решение президента Азербайджана о развитии Карабаха и Восточного Зангезура на основе концепции "Зеленой энергетической зоны" с нулевыми выбросами может стать примером и для других стран мира.

На сегодняшний день в регионе введены в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт. Это означает производство более 600 млн кВт/ч "зеленой энергии" в год, экономию более 160 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу более чем на 330 тыс. тонн", - отметил министр.

По его словам, план мероприятий по реализации "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов на 2024-2027 годы" предусматривает строительство еще 28 гидроэлектростанций на этих территориях, строительство 6 малых ГЭС общей мощностью 37,5 МВт уже начато.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Excess electricity produced in Karabakh, Eastern Zangazur sent to other districts
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tələbatdan artıq elektrik enerjisi istehsal olunur"

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