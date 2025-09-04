Пярвиз Шахбазов: Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество обеспечивает выход на новые рынки

До настоящего времени из Азербайджана в Турцию поставлено более 120 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил на IV Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире, Турция.

По словам министра, 35 млрд кубометров было транспортировано по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

"За весь период деятельности по TANAP в Европу поставлено более 50 млрд кубометров природного газа. Только за первые 8 месяцев этого года в Турцию экспортировано 6,6 млрд кубометров, а через Турцию в европейские страны - 8,3 млрд кубометров газа", - отметил министр.

Шахбазов добавил, что в настоящее время география поставок газа Азербайджана охватывает 14 стран и расширяется не только в Европу, но и на Ближний Восток.

"Как итог азербайджано-турецкого стратегического союза и политической солидарности, азербайджанский газ также вносит вклад в энергетическую безопасность Сирии. В рамках плана поставок 1,2 млрд кубометров газа в год по трубопроводу Килис Турции, за короткий период в Сирию было транспортировано 60 млн кубометров газа. Этот факт еще раз показывает, что Азербайджан и Турция совместными усилиями укрепляют энергетическую солидарность в регионе, успешно обеспечивая доступ к новым рынкам через диверсифицированные маршруты", - отметил Шахбазов.