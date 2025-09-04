Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Пярвиз Шахбазов: Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество обеспечивает выход на новые рынки

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 14:30
    Пярвиз Шахбазов: Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество обеспечивает выход на новые рынки

    До настоящего времени из Азербайджана в Турцию поставлено более 120 млрд кубометров природного газа.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил на IV Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире, Турция.

    По словам министра, 35 млрд кубометров было транспортировано по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

    "За весь период деятельности по TANAP в Европу поставлено более 50 млрд кубометров природного газа. Только за первые 8 месяцев этого года в Турцию экспортировано 6,6 млрд кубометров, а через Турцию в европейские страны - 8,3 млрд кубометров газа", - отметил министр.

    Шахбазов добавил, что в настоящее время география поставок газа Азербайджана охватывает 14 стран и расширяется не только в Европу, но и на Ближний Восток.

    "Как итог азербайджано-турецкого стратегического союза и политической солидарности, азербайджанский газ также вносит вклад в энергетическую безопасность Сирии. В рамках плана поставок 1,2 млрд кубометров газа в год по трубопроводу Килис Турции, за короткий период в Сирию было транспортировано 60 млн кубометров газа. Этот факт еще раз показывает, что Азербайджан и Турция совместными усилиями укрепляют энергетическую солидарность в регионе, успешно обеспечивая доступ к новым рынкам через диверсифицированные маршруты", - отметил Шахбазов.

    инфраструктура энергетика Азербайджан Турция Пярвиз Шахбазов TANAP
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan-Türkiyə enerji əməkdaşlığı yeni bazarlara çıxışı təmin edir"
    Английская версия Английская версия
    Shahbazov: Azerbaijan-Türkiye energy cooperation provides access to new markets

    Последние новости

    15:14

    Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августе

    Финансы
    15:13

    Талех Кязымов отмечает эффективность мер Центробанка по денежно-кредитной политике

    Финансы
    15:13

    Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Армению

    Энергетика
    15:11

    Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Бишкек и Ереван в начале 2026 года проведут заседание МПК

    В регионе
    14:55

    Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитие

    Финансы
    14:55

    Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасности

    Другие страны
    14:54

    Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВП

    ИКТ
    14:51

    Каха Каладзе: Грузия готова начать отношения с США с чистого листа

    В регионе
    Лента новостей