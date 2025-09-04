İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan-Türkiyə enerji əməkdaşlığı yeni bazarlara çıxışı təmin edir"

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:13
    Pərviz Şahbazov: Azərbaycan-Türkiyə enerji əməkdaşlığı yeni bazarlara çıxışı təmin edir

    İndiyədək Azərbaycandan Türkiyəyə 120 milyard kubmetrdən çox təbii qaz tədarük olunub.

    "Report"un Türkiyə bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bu gün İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, bu həcmin 35 milyard kubmetri Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) vasitəsilə nəql olunub:

    "Bu müddətdə TANAP-la Avropaya 50 milyard kubmetrdən çox təbii qaz çatdırılıb. Təkcə bu ilin ilk 8 ayında Türkiyəyə 6,6 milyard kubmetr, Türkiyə üzərindən Avropa ölkələrinə isə 8,3 milyard kubmetr qaz ixrac edilib".

    P.Şahbazov əlavə edib ki, hazırda Azərbaycanın qaz tədarük coğrafiyası 14 ölkəni əhatə edir və Avropa ilə yanaşı, Yaxın Şərqə də genişlənir:

    "Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi və siyasi həmrəyliyinin nəticəsi olaraq, Azərbaycan qazı Suriyanın enerji təhlükəsizliyinə də töhfə verir. Türkiyənin Kilis kəməri vasitəsilə ildə 1,2 milyard kubmetr qaz tədarükü planı çərçivəsində qısa müddətdə Suriyaya 60 milyon kubmetr qaz nəql olunub. Bu fakt bir daha göstərir ki, Azərbaycan və Türkiyə birgə səyləri ilə regionda enerji həmrəyliyini gücləndirir, şaxələndirilmiş marşrutlar vasitəsilə yeni bazarlara çıxışı uğurla təmin edirlər".

    Pərviz Şahbazov Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu təbii qaz ixracı TANAP
    Rus Versiası Rus Versiası
    Пярвиз Шахбазов: Азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество обеспечивает выход на новые рынки
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Shahbazov: Azerbaijan-Türkiye energy cooperation provides access to new markets

    Son xəbərlər

    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    14:55

    KOBİA "Rebuild Karabakh 2025" sərgisi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti