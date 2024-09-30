Пярвиз Шахбазов: Азербайджан за счет ВИЭ-проектов сократит выбросы парниковых газов

10:59

Азербайджан в настоящее время реализует меры по переходу к "зеленой энергетике", они позволят сократить выбросы парниковых газов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в понедельник на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, в настоящее время реализуется первый этап энергоперехода, который включает создание зон "зеленой энергии", декорбанизацию нефтегазовых операций, что повысит долю возобновляемых источников энергии в общем производстве энергии Азербайджана до 33% в 2027 году:

"С вводом в эксплуатацию первой солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт за счет иностранных инвестиций, производство солнечной электроэнергии в январе-августе этого года выросло более чем в 9 раз. До конца этого года планируется продолжение мероприятий по проекту строительства двух солнечных электростанций общей мощностью 340 мегаватт в соответствии с подписанными документами, а также объявление результатов первого аукциона по строительству станции мощностью 100 мегаватт. Восемь солнечных и ветровых станций мощностью около 2 гигаватт, а также 32 малые гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт на освобожденных территориях, позволят нам сократить выбросы до 2,9 млн тонн в год".