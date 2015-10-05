Путину предложат разделить «Газпром»

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Федеральная антимонопольная служба на президентской комиссии по ТЭК предложит Владимиру Путину выделить трубопроводы «Газпрома» в отдельную компанию, передает РБК заявление замруководителя службы Анатолия Голомолзина.

По его словам, обсуждение инициировали нефтяники, в том числе «Роснефть», а ФАС поддерживает их в этом вопросе, рассчитывая получить прозрачное тарифообразование на транспортировку газа.

«Мы считаем, что, безусловно, транспортировка должна быть по учету внутри «Газпрома» выделена в дочернее зависимое общество с отдельным балансом. Тогда мы точно узнаем, сколько стоит добыча, сколько транспортировка, и тогда всех этих непонятных цифр не будет», — заявил руководитель ФАС Артемьев.

Кроме того, Голомолзин рассказал, что служба рассчитывает, что правительство до конца года примет разработанные ФАС правила недискриминационного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», отмечает Report.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России одобряет создание «дочки» «Газпрома» для транспортировки газа.