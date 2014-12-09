Путин: вопрос о поставках газа из РФ в Индию нужно проработать

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Возможность поставок газа из РФ в Индию по трубопроводу зависит лишь от коммерческой целесообразности, пока наиболее перспективна транспортировка сжиженного природного газа, заявил президент РФ Владимир Путин.

По итогам состоявшегося в октябре 2013 года саммита Индия и РФ договорились создать совместную исследовательскую группу для изучения варианта прямой наземной транспортировки российских углеводородов в Индию.

Эксперты, в частности, говорили о возможности продления системы магистральных газопроводов "Сила Сибири", по которому будут осуществляться поставки российского газа в Китай, до Индии, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Что касается организации поставок природного газа из России в Индию, то этот вопрос нужно тщательно проработать. Предварительный анализ показывает, что цена трубопроводной транспортировки может быть значительно выше стоимости поставок сжиженного природного газа. Так что, по большому счету, это вопрос коммерческой целесообразности. Пока же наиболее перспективной представляется транспортировка российского сжиженного природного газа", — сказал Путин в письменном интервью индийскому информационному агентству PTI.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 декабря, посетит с официальным визитом Индию.

В 2011 году российский Gazprom Marketing & Trading Singapore подписала четыре меморандума о поставках сжиженного природного газа в Индию. Помимо индийской GAIL, меморандумы были подписаны с Indian Oil Corporation Limited, Gujarat State Petroleum Company (GSPC) и Petronet LNG Limited (Petronet). Планировалось, что "Газпром" будет в течение 25 лет поставлять каждой из этих индийских компаний по 2,5 миллиона тонн СПГ в год. В июне стало известно, что "Газпром" может увеличить поставки СПГ GAIL до 3,5 миллиона тонн в год.