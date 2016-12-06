Путин обсудил с Мадуро добычу нефти

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», стороны обсудили ситуацию на рынке нефти в рамках договоренности ОПЕК о снижении уровня добычи.

«Лидеры также обменялись мнениями по ситуации на мировом рынке нефти в контексте согласованной в рамках ОПЕК договоренности о снижении уровня добычи и предстоящей 10 декабря в Вене встречи министров энергетики стран ОПЕК и других ведущих нефтедобывающих государств», — говорится в сообщении.

Также лидеры государств обсудили актуальные вопросы развития стратегического российско-венесуэльского сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других областях.