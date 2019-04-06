Правительство Пакистана одобрило Соглашение о сотрудничестве с SOCAR

Экономический координационный комитет Кабинета министров Пакистана одобрил предложение министерства нефти относительно подписания Соглашения о поставках топлива между Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские СМИ.

Еще в апреле 2016 года в рамках проведенного в Исламабаде шестого заседания азербайджано-пакистанской межправкомиссии министерство нефти и природных ресурсов Пакистана и министерство энергетики Азербайджана согласовали подписание соглашения, которое будет направлено на сотрудничество в области поставок нефти, нефтепродуктов, LPG и LNG. В рамках соглашения SOCAR будет представлена своим торговым домом SOCAR Trading.

Азербайджан и Пакистан также обсуждали подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области энергетики, которое предусматривает привлечение инвестиций в энергетические сферы двух стран, в том числе на реконструкцию существующей инфраструктуры и создание мощностей для хранения на территории Пакистана.

В настоящее время Пакистан импортирует нефть из арабских стран Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Саудовскую Аравию. Страна также импортирует газ из Катара.