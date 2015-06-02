​Проводится отбор финансового консультанта для проекта TANAP

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проводит отбор финансового консультанта для привлечения средств на реализацию проекта Трансанатолийский трубопровод (TANAP). Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник отдела инвестиций SOCAR Вагиф Алиев.

По словам В.Алиева, сейчас идет этап отбора компании-консультанта, после чего начнется процесс изыскания существующих или возможных финансовых источников и их согласования.

В.Алиев не раскрыл сумму, которая будет привлечена на финансирование TANAP. Объем привлеченных средств на реализацию проекта будет определен после обсуждений с правительством Азербайджана, SOCAR и партнерами проекта.

"Привлечение к проекту финансовой компании - это процесс, который требует много времени и серьезного труда", - заявил представитель SOCAR.