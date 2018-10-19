Прошла церемония открытия завода STAR - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире выступили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Как сообщает Report, затем объявили открытие нефтеперерабатывающего завода.

*** 16:50

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вначале осмотрели территорию завода с террасы.

Как сообщает Report, главы государств были проинформированы о работе, проделанной на нефтеперерабатывающем заводе STAR.

В заключение была сделана фотография на память.

В начале церемонии открытия завода был продемонстрирован видеоролик, в котором рассказано об историческом значении предприятия.

***16:45

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Проходит церемония открытия нефтеперерабатывающего завода STAR (SOCAR Turkey Aegean Refinery) Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), построенного в регионе Алиага в Измире, Турция.

Как сообщает Report, на церемонии присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, а также официальные лица из обеих стран.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Завод отстроен консорциумом, в который вошли Técnicas Reunidas (Испания), Saipem (Италия), GS Engineering & Construction Corp (Южная Корея) и Itochu (Япония). Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, AzeriLight и "Киркук".

На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 400 тыс. тонн смешанного ксилола, 160 тыс. тонн серы, 500 тыс. тонн реформата.

STAR будет обеспечивать сырьем единственный нефтехимический комплекс Турции – Petkim, основная доля которого принадлежит SOCAR, частично удовлетворит растущий спрос на дизель и авиатопливо на турецком рынке, позволит сократить импорт Турции на 1,5 млрд долларов. Предприятие удовлетворит более 25% спроса Турции на нефтепродукты.