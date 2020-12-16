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Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 18 %

Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 18 % В январе-ноябре этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 26,290 млрд кубометров газа.
Энергетика
16 декабря 2020 г. 15:55
Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 18 %

В январе-ноябре этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 26,290 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 41,9% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 11,027 млрд кубометров газа, что на 17,8% больше аналогичного периода прошлого года.

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Версия на английском языке Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline transportation increases 18%
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 18 %-dək artıb

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