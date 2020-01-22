​Производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось на 85%

В 2019 году в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 1 981,5 млн манатов, что на 3,5% больше показателя предыдущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 6% - до 328,4 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 24 246,9 млн кВт/часов, что на 4,3% превышает показатель 2018 года.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 11,6% - до 1 535,5 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 5,8% - до 21 718 млн кВт/часов.

За год выработано 106,2 млн кВт/часов ветровой энергии, что на 84,7% больше показателя за 2018 год.

В отчетном году выработка солнечной энергии в стране повысилась на 10,4% и составила 42,3 млн кВт/час.