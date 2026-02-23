Производство ветровой энергии в Азербайджане выросло почти в 22 раза

На ветряных электростанциях в Азербайджане в январе 2026 года произведено 56,1 млн кВт/ч электроэнергии, что в 21,6 раза больше по сравнению с январем прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В отчетном месяце в Азербайджане произведено 2 млрд 257 млн кВт/ч электроэнергии, что на 3,8% меньше по сравнению с показателем годичной давности. Из этого объема 2 млрд 186,6 млн кВт/ч составила товарная электроэнергия, что на 3,5% меньше в годовом сравнении.

На долю гидроэлектростанций пришлось 133,4 млн кВт/ч месячного производства (на 38,5% меньше), на долю тепловых электростанций - 1 млрд 978,6 млн кВт/ч (на 2,5% меньше), на долю электроэнергии, получаемой от сжигания отходов, - 22,1 млн кВт/ч (на 21,1% больше).

В отчетный период на солнечных электростанциях произведено 18,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 15,6% больше по сравнению с показателями января 2025 года.