İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 22 dəfəyə yaxın artıb

    Energetika
    • 23 fevral, 2026
    • 14:00
    Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 22 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda külək elektrik stansiyalarında 56,1 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 21,6 dəfə çoxdur.

    Hesabat ayında Azərbaycanda 2 milyard 257 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,8 % azdır. Bunun 2 milyard 186,6 milyon kVt/saatı əmtəəlik elektrik enerjisi olub ki, bu da illik müqayisədə 3,5 % azdır.

    Aylıq istehsalın 133,4 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarının (38,5 % az), 1 milyard 978,6 milyon kVt/saatı isə istilik elektrik stansiyalarının (2,5 % az), 22,1 milyon kVt/saat tullantıların yandırılmasından alınan elektrik enerjisinin (21,1 % çox) payına düşüb.

    Hesabat dövründə günəş elektrik stansiyalarında 18,5 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin yanvar ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 15,6 % çoxdur.

    günəş enerjisi külək enerjisi Su Elektrik Stansiyası elektrik enerjisi
    Производство ветровой энергии в Азербайджане выросло почти в 22 раза
    Wind power generation in Azerbaijan surges almost 22-fold

    Son xəbərlər

    15:03

    Prezident BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edib

    Hadisə
    14:59

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunub

    Daxili siyasət
    14:58

    Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:55

    KİV: Ukrayna, ABŞ və Rusiya Zaporojye AES-in idarə olunmasını müzakirə edə bilər

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilib

    Energetika
    14:41

    Anar Bağırov: "İdmançılarımız Olimpiadada qazandıqları təcrübəni böyük uğurlara çevirmək niyyətindədirlər"

    Fərdi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Region
    14:37

    Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır

    Region
    14:29

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yanvarda ev alışını 8 % artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti