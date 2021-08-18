Производство солнечной энергии в Азербайджане выросло на 16%

В январе-июне этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 млрд 404,6 млн манатов.

В январе-июне этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 млрд 404,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в этой сфере зарегистрирован рост на 2,6%.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, повысился на 10,7% и составил 240 млн манатов.

За прошедшие семь месяцев в Азербайджане произведено 14 млрд 868,8 млн кВт/ч электроэнергии, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 14 млрд 411,2 млн кВт/ч пришлось на товарную электроэнергию, что на 4,3% больше показателя годом ранее.

Из этого объема производства 858,1 млн кВт/ч приходится на ГЭС, что на 13,3% больше, чем годом ранее.

На ТЭС произведено 13 млрд 467,6 млн кВт/ч, что на 3,8% больше по сравнению с показателями семи месяцев 2020 года.

За отчетный период ветряными электростанциями в Азербайджане выработано 54 млн кВт/ч, что на 11,8% меньше показателя за тот же период 2020 года.

В январе-июле в стране было произведено 31,5 млн кВт/ч солнечной энергии, что на 16,2% больше, чем годом ранее.