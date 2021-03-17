Производство солнечной энергии в Азербайджане выросло на 13%

В январе-феврале этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 432,2 млн манатов.

В январе-феврале этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 432,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в этой сфере произошел спад на 3,1%.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, снизился на 0,6% и составил 51,3 млн манатов.

За прошедшие два месяца в Азербайджане произведено 4 279 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4 141,6 млн кВт/ч пришлось на товарную электроэнергию, что на 2% меньше показателя годом ранее.

Из этого объема производства 134,6 млн кВт/ч приходится на ГЭС, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

На ТЭС произведено 3 987,2 млн кВт/ч, что на 2,2% меньше по сравнению с показателями двух месяцев 2020 года.

За отчетный период ветряными электростанциями выработано 14,5 млн кВт/ч, что на 14,7% меньше 2020 года.

В январе-феврале в стране было произведено 5,3 млн кВт/ч солнечной энергии, что на 12,8% больше, чем в январе-феврале прошлого года.