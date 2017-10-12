Производство на заводе STAR начнется в августе следующего года

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Производство на нефтеперерабатывающем заводе STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, как ожидается, начнется в августе 2018 года, а продажи продукции стартуют в сентябре.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов.

Он отметил, что строительные работы завершены на 95%: "Полная сдача завода ожидается в декабре следующего года, но продажи начнутся уже в сентябре".

З.Гахраманов сказал, что в проект завода STAR внесены технические изменения: "При проектировании завод был рассчитан на переработку определенных сортов нефти, но теперь ассортимент расширен. Поэтому в проект завода внесены технические изменения. Возникла необходимость в дополнительных резервуарах. Вследствие изменений в проекте, затраты на строительство выросли с 5,4 млрд до 6 млрд долларов. Сюда входят расходы на строительство и банковские кредиты".