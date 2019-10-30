​Производство на платформе "Западный Чираг" возобновлено

На платформе "Западный Чираг" месторождения "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) завершены 15-дневные профилактические работы.

Об этом сообщили Report в компании BP-Azerbaijan – оператора месторождения АЧГ.

Платформа запущена вчера вечером после успешного завершения всех профилактических работ, и сейчас добыча увеличивается до прежнего уровня.

Подобные программы являются частью обычных операций и проводятся регулярно. Плановые профилактические работы, инспекция и проектные работы направлены на осуществление безопасной, надежной и не наносящей вред окружающей среде эксплуатации платформы.