​Производства дизтоплива в Азербайджане увеличилось на 5%

В январе-июне 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 1 535,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 607,2 тыс. тонн автобензина, что на 1,2% ниже показателя прошлого года. На 1 июля запасы готовой продукции (автобензина) составили 62,7 тыс. тонн.

В первом полугодии в стране произведено 1,067 млн тонн дизтоплива, 151,8 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 57,8 тыс. тонн топочного мазута. Производство дизтоплива увеличилось на 5,1%, бензина для нефтехимии - 30,3%, топочного мазута - 73,6%.

За этот период произведено 300,3 тыс. тонн керосина, 9,6 тыс. тонн смазочных масел, 98 тыс. тонн нефтяного битума, 446,9 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство керосина сократилось на 1,2%, смазочных масел - 64,2%, нефтяного битума - 29,4%, нефтяного кокса - 8,9%.