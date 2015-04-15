Прогноз: В 2040 году стоимость нефти достигнет 141 доллара

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Управление энергетической информации США (EIA) заявило, что в 2040 году стоимость нефти достигнет 141 доллара за баррель. По прогнозам EIA, в связи с повышением добычи нефти в США до 2020 года цены на нефть установятся в пределах 80 долларов за баррель. После 2020 года производство нефти в США пойдет на спад. Однако из-за увеличения добычи со стороны стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), до 2028 года стоимость нефти не перейдет отметки 100 долларов за баррель.

Как сообщает Report, прошедшим днем EIA обнародовало годовой доклад. Согласно прогнозам, среднесуточная добыча нефти в США к 2020 году составит 11,58 млн. баррелей, в то время как в России этот показатель будет равен 10,15 млн. баррелей.

Следует отметить, что США занимают третье место в мире по добыче сырой нефти после России и Саудовской Аравии.

В 2014 году среднесуточная добыча нефти в США выросла на 1,2 млн. баррелей, составив 8,7 млн. баррелей. Это рекордный показатель с 1900 года. В этот период среднесуточная добыча нефти в Саудовской Аравии составила 9,7 млн. баррелей, в России - 10 млн. баррелей.