​Прогноз: Падение стоимости нефти продолжится

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке цены на нефть марки Brent прекратили повышение.

Аналитическая группа Report отмечает, что сейчас стоимость нефти марки Brent составляет 53 долларов за баррель. Ожидается, что стоимость нефти этой марки в ближайшие дни снизится до отметки 52,5 долларов за баррель. Как видно из нижеприведенного графика, хотя данный уровень поддерживался определенное время, прогнозируется его снижение до зафиксированной 13 января 2015 года минимальной отметки 47 долларов за баррель.

Ожидается, что нефть марки Brent достигнет минимальной отметки к концу 2015 года. Для резкого изменения тренда цены на нефть и перехода к повышению цены на нефтяном рынке должны произойти значительные изменения.