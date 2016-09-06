Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Произошли изменения в правлении Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как сообщает Report, согласно информации, размещенной на платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP), уволился член правления холдинга Кянан Явуз.
На место К.Явуза назначен Эртугрул Алтын.
Отмечается, что согласно 363-й статье Торгового закона Турции и 11-й статье Основного договора компании, членство Э.Алтына для утверждения будет представлено на общее собрание Petkim.
Günel AbbasovaАвтор новости
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