Прибыль Petkim резко увеличилась

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Раскрыты финансовые показатели по итогам 9 месяцев этого года Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP), чистая прибыль компании в этом периоде увеличилась вдвое в годовом сравнении и составила 1,027 млрд лир.

Прибыль компании в 3-ем квартале увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 372,040 млн лир.

На 1 октября активы компании составили 6,802 млрд лир, хотя на конец 2016 года эта цифра была равна 6,269 млрд лир.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.