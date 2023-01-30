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Президент Венгрии: Для диверсификации энергетических ресурсов нам нужны хорошие друзья и партнеры

Президент Венгрии: Для диверсификации энергетических ресурсов нам нужны хорошие друзья и партнеры Для меня лично Ваш официальный визит в Венгрию – это большая честь. Мне известно, что вчера у Вас уже была хорошая программа. Надеюсь, что Ваш визит будет иметь хорошее продолжение встречей с руководителем исполнительной власти – премьер-министром.
Энергетика
30 января 2023 г. 18:43
Президент Венгрии: Для диверсификации энергетических ресурсов нам нужны хорошие друзья и партнеры

Для меня лично Ваш официальный визит в Венгрию – это большая честь. Мне известно, что вчера у Вас уже была хорошая программа. Надеюсь, что Ваш визит будет иметь хорошее продолжение встречей с руководителем исполнительной власти – премьер-министром.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что сотрудничество в энергетическом секторе является одним из важнейших вопросов между нашими странами, Президент Венгрии отметила: "К сожалению, нам, в отличие от вас, немного не повезло. На протяжении более ста лет мы были лишены наших природных энергоресурсов. Они больше не у нас. Для диверсификации энергетических ресурсов нам нужны хорошие друзья и партнеры".

Заявив, что в настоящее время Венгрия зависит от российских нефти и газа, президент Каталин Новак сказала: "Мы обсудили данный вопрос, продолжающуюся в настоящее время войну и ожидания".

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Версия на английском языке Hungarian president: We meet good friends and partners so that we can diversify our energy resources
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Prezidenti: "Enerji resurslarımızı şaxələndirmək üçün bizə yaxşı dost və tərəfdaşlar lazımdır"

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