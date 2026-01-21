Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум
Энергетика
- 21 января, 2026
- 02:45
Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана", проходящем в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.
Отметив, что говорить об этом пока рано, глава государства подчеркнул: "У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты".
