Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана", проходящем в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив, что говорить об этом пока рано, глава государства подчеркнул: "У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты".