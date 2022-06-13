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Президент Турции вручил премию SOCAR Turkey Микаилу Джаббарову

Президент Турции вручил премию SOCAR Turkey Микаилу Джаббарову SOCAR Turkey, входящий в число ведущих предприятий-экспортеров 2021 года в Турции, несмотря на негативные последствия пандемии, продолжил производственный процесс без перерыва.
Энергетика
13 июня 2022 г. 18:25
Президент Турции вручил премию SOCAR Turkey Микаилу Джаббарову

SOCAR Turkey, входящий в число ведущих предприятий-экспортеров 2021 года в Турции, несмотря на негативные последствия пандемии, продолжил производственный процесс без перерыва.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию, об этом заявил министр экономики Азербайджана, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров.

"Мы очень гордимся тем, что заняли место среди первых 10 предприятий-экспортеров Турции. Наш вклад в экспорт дружественной и братской Турции особенно важен для нас", - сказал министр.

На мероприятии, проведенном в Конгресс-центре Haliç, были вручены награды 10 компаниям с самым большим экспортным оборотом в Турции в прошлом году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Микаилу Джаббарову награду SOCAR Turkey.

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Версия на английском языке ФотоTurkish President presents SOCAR Turkiye’s award to Mikayil Jabbarov
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Prezidenti “SOCAR Türkiyə”nin mükafatını Mikayıl Cabbarova təqdim edib

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