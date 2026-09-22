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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент: Своевременные шаги в энергосекторе застраховали Азербайджан от крупных проблем

    Энергетика
    • 22 сентября, 2026
    • 15:32
    Президент: Своевременные шаги в энергосекторе застраховали Азербайджан от крупных проблем

    Своевременно предпринятые Азербайджаном шаги застраховали страну от крупных проблем в энергетическом секторе.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030гг.

    "Хочу еще раз сказать, что работа, проделанная за эти 20 лет, позволила нам реализовать ключевые инфраструктурные проекты. В то время мы импортировали как природный газ, так и электроэнергию. Наши собственные возможности были весьма ограниченными. Сегодня же уровень газификации в стране достигает 96%, а объем экспортируемого нами газа превышает 25 млрд кубометров. Внутренний спрос значительно ниже этого уровня", - сказал Ильхам Алиев.

    По его словам, в стране решены все вопросы, связанные с электроэнергией и создан мощный потенциал.

    "Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности. Определенный объем экспортируется, однако в предстоящие годы этот экспорт приобретет широкомасштабный характер. Особенно если учесть, что на мировых рынках наблюдаются серьезная обеспокоенность и дефицит энергоресурсов – электроэнергии, топлива, природного газа, то есть всей той продукции, которая обеспечивает базовую энергетическую безопасность. Ситуация в мире всем очевидна. Именно поэтому своевременно предпринятые нами шаги застраховали нас от крупных проблем. Представьте, если бы мы этого не сделали, то сегодня могли бы оказаться в очень сложной ситуации и, подобно некоторым странам, вынуждены были бы стучаться в разные двери, обращаться с просьбами и уговорами к кому-то, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность", - сказал глава государства.

    Он отметил, что сегодня картина совершенно иная.

    "К нам поступает много обращений, и мы, конечно же, оказываем и будем оказывать помощь по мере возможности. Естественно, растут и наша роль, и наш авторитет, в то же время все партнеры видят, как далеко ушел вперед и окреп за последние годы Азербайджан, который сегодня не только полностью обеспечивает собственные потребности, но и превратился в незаменимого партнера для многих стран в энергетической сфере", - подчеркнул президент.

    Ильхам Алиев Энергетический сектор Экспорт электроэнергии
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